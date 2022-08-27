В России за сутки выявили 47 093 случая коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 47 093 случая заражения коронавирусом, умерли 90 заболевших. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с распространением ковида.

"Госпитализировано 4354 человека, на 11,3% больше по сравнению с 26 августа. Выписано в связи с выздоровлением 32 642 человека, на 3,2% меньше по сравнению с 26 августа", — сказано в сообщении.