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27 августа, 08:08

В России за сутки выявили 47 093 случая коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 47 093 случая заражения коронавирусом, умерли 90 заболевших. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с распространением ковида.

"Госпитализировано 4354 человека, на 11,3% больше по сравнению с 26 августа. Выписано в связи с выздоровлением 32 642 человека, на 3,2% меньше по сравнению с 26 августа", — сказано в сообщении.

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А ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пик заболеваемости ковидом в России ожидается примерно в конце августа – начале сентября.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Андрей Бражников
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