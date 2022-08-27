Викарий приютил у себя в Лондоне многодетную семью с Украины, но гости его ошарашили

Британский священник Джонатан Блейк, который приютил украинских беженцев в своём доме в Лондоне, обвинил их в чёрной неблагодарности. Об этом пишет Daily Mail.

Викарий рассказал изданию, что в конце мая поселил у себя семью с тремя детьми с Украины. Он даже помог им встать на учёт в местной больнице и прикрепиться к школе. По его словам, позже выяснилось, что конфликт в Незалежной стал для беженцев лишь поводом, они давно вынашивали планы переезда в Британию, но не знали, как это сделать.

Блейк назвал украинскую семью экономическими мигрантами, он узнал, что они сначала отдыхали в Испании и искали место для проживания там. Священник отметил, что редко слышал слова благодарности от своих заграничных гостей, а затем семья и вовсе пропала, уехав без предупреждения.