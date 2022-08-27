Более 900 человек погибло в результате наводнений в Пакистане

В Пакистане жертвами наводнений стали более 900 человек, а 50 тысяч остались без крова, сообщает Al Jazeera English. Очевидцы делятся кадрами разгула стихии в Сети.

На видео мощные потоки воды смывают с берега здания и постройки. А многоэтажка складывается как карточный домик, после того как её фундамент не выдержал напора течения. Жителям порой приходится самим заниматься спасением близких, на видео горожане перекинули трос к разрушенному непогодой дому и по нему эвакуируют оказавшихся в водной блокаде пострадавших.

Причиной наводнений стали сильные ливни, которые прошли сразу в нескольких регионах страны. Помимо экстренных служб правительство Пакистана привлекло военных к оказанию помощи населению, уточняет издание.