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27 августа, 07:50

Более 900 человек погибло в результате наводнений в Пакистане

В Пакистане жертвами наводнений стали более 900 человек, а 50 тысяч остались без крова, сообщает Al Jazeera English. Очевидцы делятся кадрами разгула стихии в Сети.

Наводнения в Пакистане. Видео © Twitter / Joyce Karam / Ashok Swain / Alkhidmat Foundation Pakistan

На видео мощные потоки воды смывают с берега здания и постройки. А многоэтажка складывается как карточный домик, после того как её фундамент не выдержал напора течения. Жителям порой приходится самим заниматься спасением близких, на видео горожане перекинули трос к разрушенному непогодой дому и по нему эвакуируют оказавшихся в водной блокаде пострадавших.

Причиной наводнений стали сильные ливни, которые прошли сразу в нескольких регионах страны. Помимо экстренных служб правительство Пакистана привлекло военных к оказанию помощи населению, уточняет издание.

Мощное наводнение на западе Китая унесло жизни 26 человек

Мощное наводнение на западе Китая унесло жизни 26 человек

Ранее сообщалось, что за последние несколько недель 186 человек погибло в результате сезонных наводнений из-за сильных дождей в пакистанской провинции Белуджистан. А общее количество жертв стихии за июль и часть августа по всей стране превысило 700 человек.

Обложка ©

Twitter / Joyce Karam

Татьяна Миссуми

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