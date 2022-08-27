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27 августа, 07:43

Москва обещала передать Токио тела погибших японцев с круизного лайнера Kazu 1

Kyodo: Россия передаст Японии тела погибших на круизном лайнере Kazu 1

Москва и Токио договорились о передаче тел трёх японских граждан, погибших при крушении круизного лайнера Kazu 1 в апреле. Ожидается, что японские власти направят в сентябре судно в порт Сахалина, чтобы их забрать, пишет агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану.

"Мы считаем уместным передать тела трёх жертв японскому патрульному кораблю в городе Корсакове на юге Сахалина", — привёл собеседник агентства сообщение МИД РФ.

Напомним, 23 апреля японское круизное судно Kazu 1 подало сигнал бедствия у западных берегов полуострова Сиретоко, который расположен неподалёку от российского острова Кунашир. На борту находились два члена экипажа и 22 пассажира, среди которых двое детей. Погибло 14 человек, остальные до сих пор числятся пропавшими без вести. После того как Япония попросила Россию помочь найти пропавших пассажиров, два тела нашли на Кунашире и ещё одно — на юге Сахалина.

Глава МИД Японии сообщил об обнаружении ещё одного тела в зоне крушения Kazu 1

Глава МИД Японии сообщил об обнаружении ещё одного тела в зоне крушения Kazu 1

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Kyodo

Андрей Бражников

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