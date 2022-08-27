Москва обещала передать Токио тела погибших японцев с круизного лайнера Kazu 1
Kyodo: Россия передаст Японии тела погибших на круизном лайнере Kazu 1
Москва и Токио договорились о передаче тел трёх японских граждан, погибших при крушении круизного лайнера Kazu 1 в апреле. Ожидается, что японские власти направят в сентябре судно в порт Сахалина, чтобы их забрать, пишет агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану.
"Мы считаем уместным передать тела трёх жертв японскому патрульному кораблю в городе Корсакове на юге Сахалина", — привёл собеседник агентства сообщение МИД РФ.
Напомним, 23 апреля японское круизное судно Kazu 1 подало сигнал бедствия у западных берегов полуострова Сиретоко, который расположен неподалёку от российского острова Кунашир. На борту находились два члена экипажа и 22 пассажира, среди которых двое детей. Погибло 14 человек, остальные до сих пор числятся пропавшими без вести. После того как Япония попросила Россию помочь найти пропавших пассажиров, два тела нашли на Кунашире и ещё одно — на юге Сахалина.