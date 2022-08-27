Пик сезона ураганов США может стать новой угрозой для газового рынка Европы

Эксперты Центра развития энергетики (ЦРЭ) заявили, что пик сезона ураганов в США может стать новой угрозой для газового рынка Европы за счёт нарушения стабильности поставок американского сжиженного природного газа. Мнение они высказали в беседе с РИА "Новости".

Аналитическая компания Rystad Energy рассказала, что в Штатах набирает обороты сезон ураганов, пик активности которого приходится на середину августа – середину ноября. По мнению экспертов, последствия вызванных непогодой разрушений могут стать значительными, так как США стали крупнейшим поставщиком СПГ и нефтепродуктов в Европу.

Специалисты объяснили, что сильный ураган может вызвать сбой отгрузки сжиженного природного газа с экспортных терминалов, расположенных в Мексиканском заливе. Данный фактор сократит поставки СПГ на мировой рынок примерно на 300 миллионов кубометров в сутки.

"Также вероятно снижение добычи [нефти] на платформах в Мексиканском заливе. В прошлые годы крупные ураганы приводили к перебоям в размере 600–700 тысяч баррелей в сутки", — сообщили эксперты.

Метеорологическая активность в Атлантическом океане с вероятностью в 30% перерастёт в тропический шторм в ближайшие пять дней, предполагают специалисты. Более того, агентство NOAA прогнозирует 6–8 ураганов, из них 3–5 крупных в этом сезоне. При этом даже один из них способен вызвать перебои в отгрузках СПГ из Мексиканского залива на 1–2 недели. В случае повреждения заводов газовый рынок ощутит продолжительные последствия, резюмировали в ЦРЭ.