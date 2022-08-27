Пик сезона ураганов США может стать новой угрозой для газового рынка Европы
Эксперты ЦРЭ: Пик сезона ураганов в США может стать угрозой для газового рынка Европы
Эксперты Центра развития энергетики (ЦРЭ) заявили, что пик сезона ураганов в США может стать новой угрозой для газового рынка Европы за счёт нарушения стабильности поставок американского сжиженного природного газа. Мнение они высказали в беседе с РИА "Новости".
Аналитическая компания Rystad Energy рассказала, что в Штатах набирает обороты сезон ураганов, пик активности которого приходится на середину августа – середину ноября. По мнению экспертов, последствия вызванных непогодой разрушений могут стать значительными, так как США стали крупнейшим поставщиком СПГ и нефтепродуктов в Европу.
Специалисты объяснили, что сильный ураган может вызвать сбой отгрузки сжиженного природного газа с экспортных терминалов, расположенных в Мексиканском заливе. Данный фактор сократит поставки СПГ на мировой рынок примерно на 300 миллионов кубометров в сутки.
"Также вероятно снижение добычи [нефти] на платформах в Мексиканском заливе. В прошлые годы крупные ураганы приводили к перебоям в размере 600–700 тысяч баррелей в сутки", — сообщили эксперты.
Метеорологическая активность в Атлантическом океане с вероятностью в 30% перерастёт в тропический шторм в ближайшие пять дней, предполагают специалисты. Более того, агентство NOAA прогнозирует 6–8 ураганов, из них 3–5 крупных в этом сезоне. При этом даже один из них способен вызвать перебои в отгрузках СПГ из Мексиканского залива на 1–2 недели. В случае повреждения заводов газовый рынок ощутит продолжительные последствия, резюмировали в ЦРЭ.
Ранее Лайф сообщал, что европейцы придумали способы обогревать себя зимой без российского газа. Например, в Германии за полгода покупатели приобрели на 35% больше обогревателей по сравнению с таким же периодом прошлого года. В Великобритании продали почти в 13 раз больше одеял с электрическим подогревом, чем за весь 2021 год. В Швейцарии также значительно выросли продажи обогревателей.
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