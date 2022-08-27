Автобус с украинскими беженцами попал в ДТП и опрокинулся в Румынии

В Румынии автобус с украинскими беженцами попал в ДТП и перевернулся. В результате аварии было госпитализировано 23 человека.

Как пишет местное агентство Agerpres, в салоне автобуса находилось 43 человека. Среди них были преимущественно женщины и дети, которые возвращались из Турции. На въезде в румынскую коммуну Гароафа водитель потерял управление, из-за чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

По данным журналистов, тяжёлых травм никто не получил, однако госпитализация потребовалась многим пассажирам, поэтому, чтобы доставить их в больницу, потребовалось 13 машин скорой помощи. Тех, кто отделался лёгкими ушибами, отправили в центр по приёму беженцев.