НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 августа, 07:21

Автобус с украинскими беженцами попал в ДТП и опрокинулся в Румынии

<p>Обложка © <a href="https://www.agerpres.ro/sanatate/2022/08/27/vrancea-douazeci-de-ucraineni-dintre-care-patru-copii-au-ajuns-la-spital-in-urma-accidentului-de-pe-e85-de-la-garoafa--969751" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Agerpres</a> / Laurentiu Diaconu</p>

Обложка © Agerpres / Laurentiu Diaconu

В Румынии автобус с украинскими беженцами попал в ДТП и перевернулся. В результате аварии было госпитализировано 23 человека.

Как пишет местное агентство Agerpres, в салоне автобуса находилось 43 человека. Среди них были преимущественно женщины и дети, которые возвращались из Турции. На въезде в румынскую коммуну Гароафа водитель потерял управление, из-за чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

По данным журналистов, тяжёлых травм никто не получил, однако госпитализация потребовалась многим пассажирам, поэтому, чтобы доставить их в больницу, потребовалось 13 машин скорой помощи. Тех, кто отделался лёгкими ушибами, отправили в центр по приёму беженцев.

Рейсовый автобус в Феодосии снёс остановку с людьми, четверо пострадали

Рейсовый автобус в Феодосии снёс остановку с людьми, четверо пострадали

Ранее Лайф писал, что в Турции в результате ДТП с автобусом пострадало более 20 человек. После столкновения с другой машиной транспортное средство опрокинулось.

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров