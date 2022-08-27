Первый "чайный" поезд отправился из китайского города Ухань в Москву

Из китайской Ухани в провинции Хубэй отправился в Москву первый поезд из 50 контейнеров в рамках нового проекта "Специальные чайные экспортные поезда в Россию". Об этом сообщает Торговое представительство РФ в Китае, уточняя, что составы будут курсировать регулярно.

"Двадцать шестого августа из Ухани в Москву был отправлен первый железнодорожный состав из 50 контейнеров (около 1 тысячи тонн) в рамках нового проекта "Специальные чайные экспортные поезда в Россию", — указано в заявлении ведомства в телеграм-канале.

По словам торгпреда России в КНР Алексея Дахновского, Ухань была центром чайной торговли ещё в 18-м веке, и именно на этот напиток приходилось более 80% объёма всей торговли между двумя нашими странами. Поэтому дорогу, по которой ездили купцы, называли Великим чайным путём, напомнил дипломат.