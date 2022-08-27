Первый "чайный" поезд отправился из китайского города Ухань в Москву
Из китайской Ухани в провинции Хубэй отправился в Москву первый поезд из 50 контейнеров в рамках нового проекта "Специальные чайные экспортные поезда в Россию". Об этом сообщает Торговое представительство РФ в Китае, уточняя, что составы будут курсировать регулярно.
"Двадцать шестого августа из Ухани в Москву был отправлен первый железнодорожный состав из 50 контейнеров (около 1 тысячи тонн) в рамках нового проекта "Специальные чайные экспортные поезда в Россию", — указано в заявлении ведомства в телеграм-канале.
По словам торгпреда России в КНР Алексея Дахновского, Ухань была центром чайной торговли ещё в 18-м веке, и именно на этот напиток приходилось более 80% объёма всей торговли между двумя нашими странами. Поэтому дорогу, по которой ездили купцы, называли Великим чайным путём, напомнил дипломат.
Ранее сообщалось, что за первые семь месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29% и составляет 97,71 миллиарда долларов. В частности, экспорт товаров из КНР в РФ вырос на 5,2% — до 36,26 миллиарда долларов. Импорт российской продукции увеличился на 48,8% — до 61,45 миллиарда.
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