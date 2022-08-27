"Цена явно выше": Евросоюзу указали на проблемы при замене российского газа африканским
Посол Анголы да Силва Кунья указал ЕС на проблемы при замене российского газа африканским
Евросоюз может прогадать при попытке заместить российский газ африканским, поскольку стоимость такого голубого топлива будет явно выше. Об этом предупредил в интервью РИА "Новости" посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья.
"Импорт этого продукта (газа. — Прим. Лайфа) из Африки может серьёзно сказаться на европейской экономике, поскольку его стоимость будет явно выше, чем газа из России", — поделился мнением дипломат.
Вместе с тем посол подчеркнул, что Европа может вести переговоры с любыми поставщиками газа. Однако стоит помнить, что все газопроводы, способные поставлять в ЕС голубое топливо из африканских стран, находятся сейчас лишь на бумаге. Когда эти проекты перейдут в плоскость реализации, он судить не взялся.
К слову, Европа ищет альтернативу российскому газу не только в Африке. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отправился в Канаду, чтобы договориться о поставках в Германию "важного сырья", которое страна не может импортировать из РФ.
Shutterstock