"Цена явно выше": Евросоюзу указали на проблемы при замене российского газа африканским

Евросоюз может прогадать при попытке заместить российский газ африканским, поскольку стоимость такого голубого топлива будет явно выше. Об этом предупредил в интервью РИА "Новости" посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья.

"Импорт этого продукта (газа. — Прим. Лайфа) из Африки может серьёзно сказаться на европейской экономике, поскольку его стоимость будет явно выше, чем газа из России", — поделился мнением дипломат.

Вместе с тем посол подчеркнул, что Европа может вести переговоры с любыми поставщиками газа. Однако стоит помнить, что все газопроводы, способные поставлять в ЕС голубое топливо из африканских стран, находятся сейчас лишь на бумаге. Когда эти проекты перейдут в плоскость реализации, он судить не взялся.