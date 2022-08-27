Украинские боевики в очередной раз обстреляли Энергодар
Украинские боевики снова обстреляли Энергодар. Об этом сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В данный момент идёт обстрел Энергодара, то есть идёт артиллерийский обстрел береговой линии", — сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".
По словам Рогова, Запорожская АЭС находится вне зоны попаданий украинских снарядов, однако прилёты были зафиксированы в непосредственной близости к территории электростанции.
Накануне ВСУ в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС, снаряды упали у хранилища радиоактивных изотопов. При этом ранее Киев предоставил МАГАТЭ гарантии безопасности для миссии международного агентства на ЗАЭС. Однако активные обстрелы объекта продолжаются уже несколько дней, в связи с чем жители Энергодара обратились в МАГАТЭ с просьбой принудить Киев прекратить обстрелы АЭС.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka