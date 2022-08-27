Украинские боевики в очередной раз обстреляли Энергодар

Украинские боевики снова обстреляли Энергодар. Об этом сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В данный момент идёт обстрел Энергодара, то есть идёт артиллерийский обстрел береговой линии", — сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".