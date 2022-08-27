Доноры и "резиновые" квартиры: 10 важнейших законов, которые вступят в силу в России с 1 сентября

В России этой осенью вступает в силу ряд важных законов. Изменения коснутся различных сфер жизни — от образования до медицины.

Так, с 1 сентября учителя будут освобождены от заполнения лишних бумаг. Авторы законопроекта ставили своей целью дать педагогам сосредоточиться на обучении детей и не тратить время на бумажную волокиту. Ещё один документ касается защиты персональных данных. После вступления его в силу покупателю не смогут отказать в услуге, если он не хочет предоставлять личные сведения. За нарушение закона будет грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Также с сентября будет действовать русский магазин приложений. Ещё один закон предполагает, что вся таргетированная, контекстная и медийная реклама должна будет в Интернете иметь соответствующую пометку. А участники рынка будут передавать в единую систему сведения о рекламных кампаниях.

Пятое изменение касается ограничения микродолей. Согласно этой норме, в перерасчёте на метры квартиры доля собственника не может быть меньше шести квадратов. Шестой закон — целевое использование экологических платежей. Седьмой — детям с ограниченными возможностями здоровья будет гарантировано право на бесплатное двухразовое питание при обучении в школах и организациях среднего профессионального образования.

Также с сентября появится единый реестр доноров костного мозга. Ещё одним законом в РФ будет введена дополнительная защита прав потребителей. Согласно десятому закону, решение о выборе УК на общем собрании собственников будет приниматься более чем 50% голосов собственников помещений. Раньше для этого было достаточно четверти голосов.