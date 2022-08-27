Умер главный режиссёр Свердловского театра музыкальной комедии Кирилл Стрежнев
Режиссёр Кирилл Стрежнев. Обложка © ТАСС / Шеметов Максим
Ушёл из жизни главный режиссёр Свердловского театра музыкальной комедии Кирилл Стрежнев. Ему было 68 лет. О кончине народного артиста России сообщили в пресс-службе театра.
"Коллектив родного театра скорбит вместе с близкими Кирилла Савельевича, вместе с его учениками, творческими соратниками и единомышленниками. <...> Будем смотреть и пересматривать его спектакли, в каждом — частичка мира его удивительного вдохновения", — говорится в сообщении.
Причину смерти режиссёра в театре не озвучили, уточнив лишь, что он долго и тяжело болел.
Кирилл Стрежнев за свою продолжительную карьеру поставил 104 спектакля, только половина из которых была представлена на сцене Свердловского театра музыкальной комедии. Остальные — на сценах театров Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Ростова-на-Дону, Омска, Петрозаводска, Оренбурга, Краснодара и даже Чикаго.
Ранее Лайф сообщал, что в возрасте 95 лет умерла заслуженная артистка России Марина Адашевская, посвятившая свою жизнь петербургскому Большому драматическому театру имени Г.А. Товстоногова.