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27 августа, 08:05

Умер главный режиссёр Свердловского театра музыкальной комедии Кирилл Стрежнев

<p>Режиссёр Кирилл Стрежнев. Обложка © ТАСС / Шеметов Максим</p>

Режиссёр Кирилл Стрежнев. Обложка © ТАСС / Шеметов Максим

Ушёл из жизни главный режиссёр Свердловского театра музыкальной комедии Кирилл Стрежнев. Ему было 68 лет. О кончине народного артиста России сообщили в пресс-службе театра.

"Коллектив родного театра скорбит вместе с близкими Кирилла Савельевича, вместе с его учениками, творческими соратниками и единомышленниками. <...> Будем смотреть и пересматривать его спектакли, в каждом — частичка мира его удивительного вдохновения", говорится в сообщении.

Причину смерти режиссёра в театре не озвучили, уточнив лишь, что он долго и тяжело болел.

Кирилл Стрежнев за свою продолжительную карьеру поставил 104 спектакля, только половина из которых была представлена на сцене Свердловского театра музыкальной комедии. Остальные — на сценах театров Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Ростова-на-Дону, Омска, Петрозаводска, Оренбурга, Краснодара и даже Чикаго.

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Максим Плетнёв
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