Ещё три судна с зерном вышли из портов Украины

Из портов Украины в рамках "продуктовой сделки" вышли ещё три судна. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились ещё три судна с зерновыми грузами", — сказано в сообщении, опубликованном в "Твиттере".