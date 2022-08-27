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27 августа, 08:16

Ещё три судна с зерном вышли из портов Украины

Из портов Украины в рамках "продуктовой сделки" вышли ещё три судна. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились ещё три судна с зерновыми грузами", — сказано в сообщении, опубликованном в "Твиттере".

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Ранее Лайф рассказывал, что с начала реализации "продуктовой сделки" с Украины вывезено более 656 тысяч тонн зерна. По словам главы Минобороны Турции Хулуси Акара, для вывоза зерновых задействовано 51 судно. Из них 27 кораблей вышли из портов Украины, а 24 направились для загрузки.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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