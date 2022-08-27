Как не остаться ни с чем: Россиян предупредили о популярных онлайн-схемах "чёрных риелторов"

С развитием IT-технологий в стране "чёрные риелторы" начали использовать новые виды мошенничества. Как рассказал бизнесмен, член Комитета "Деловой России" по цифровым технологиям Олег Воробьёв, всплеск таких преступлений начался два года назад, во время пандемии. В беседе с Лайфом он предупредил о способах злоумышленников и о том, как не дать себя обмануть.

Первый способ — удалённое оформление ипотечного кредита

По словам эксперта, первое, что открывает лазейки "чёрным риелторам", — это удалённое оформление ипотечного кредита. Ключевую роль тут играет цифровая подпись. Конечно, сегодня собственник должен лично явиться в Росреестр и написать бумажное заявление на согласие проведения сделок. Но нужно помнить, что "чёрные риелторы", как правило, работают организованными группами. Участником "серых схем" может быть кто угодно — от рядовых сотрудников различных ведомств до представителей банков, выдающих кредит. Кроме того, опытные аферисты вполне могут и подделать документы.

Второй способ обмана граждан связан с работой известных платформ по покупке или продаже недвижимости

Например, тот же "Домклик" упростил процесс проведения межрегиональных ипотечных сделок: теперь покупателю и продавцу не обязательно приезжать в одно отделение банка. Все переговоры ведутся непосредственно на площадке. Но объявление о продаже квартиры или дома может разместить и мошенник. И тут включается схема по разводу потенциального покупателя. Например, на предоплату для бронирования лота. Конечно, вероятность потерять все средства низкая, но лишиться значительной части сбережений вполне реально.

Третий способ обмана — человека уговаривают перевести гарантийный взнос, а иногда и полную стоимость квартиры через систему быстрых переводов

Бывают случаи, когда покупатель выходит на связь, его под различными предлогами уговаривают перевести гарантийный взнос, а иногда и полную стоимость через систему быстрых переводов. В качестве получателя средств ему предлагают указать кого-то из близких или знакомых — "для гарантии". При этом объясняя, что после совершения сделки человек якобы сможет изменить имя получателя средств, а продавец получит деньги. Ключевое, на что стоит обратить внимание: в "серой схеме" продавец обязательно запросит код перевода. В результате можно лишиться не только недвижимости, но и средств на карте, подчеркнул Воробьёв.

Четвёртый способ обмана граждан связан с подменой сайтов

По словам собеседника Лайфа, мошенники создают в Сети фейковые сайты известных агрегаторов, таких как ЦИАН и прочие. Названия адресов фейковых ресурсов могут отличаться буквально на одну букву, либо домен будет не ru, а, например, biz, а интерфейс сайта будет идентичен оригинальному. Схема выглядит следующим образом: под видом продавцов злоумышленники общаются с клиентами через доски личных онлайн-объявлений. Как только человек заинтересовывается, его направляют на фейковый сайт, где продолжается переписка и включается шантаж. Ключевое — покупатель должен внести предоплату, предупреждает специалист.

"Обезопасить себя от подобных действий мошенников можно. Достаточно проявить бдительность. Если вам в Сети предлагают "идеальную" по всем параметрам квартиру, это должно насторожить. Есть вероятность, что объявление фейковое и создавалось оно на основе требований, указанных самим покупателем. Ведите переговоры только на официальных площадках, избегайте личной переписки с продавцом. И уж точно никому не сообщайте данные банковских карт и коды операций", — резюмировал эксперт.