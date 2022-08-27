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27 августа, 09:27

Площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась до 19 тысяч га

В Рязанской области площадь лесных пожаров увеличилась до 19 тысяч гектаров, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Площадь лесного пожара в Рязанской области за сутки выросла почти на 1,8 тыс. га и составляет более 19 тыс. га. Действуют шесть очагов пожаров. Угрозы населённым пунктам нет", — сообщили в экстренных службах.

По их данным, в населённых пунктах Передельцы, Малиновка и Криуша зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода в воздухе.

Пожарным в Рязанской области удалось сдержать огонь на самом сложном направлении

Пожарным в Рязанской области удалось сдержать огонь на самом сложном направлении

Ранее МЧС сообщило о ликвидации верховых лесных пожаров в Рязанской области. Всего за время тушения авиацией выполнено 2783 слива, сброшено 20 877 тонн воды. В зоне риска из-за огня оказались ещё шесть населённых пунктов.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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