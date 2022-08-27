Площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась до 19 тысяч га

В Рязанской области площадь лесных пожаров увеличилась до 19 тысяч гектаров, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Площадь лесного пожара в Рязанской области за сутки выросла почти на 1,8 тыс. га и составляет более 19 тыс. га. Действуют шесть очагов пожаров. Угрозы населённым пунктам нет", — сообщили в экстренных службах.