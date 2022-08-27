Посольство РФ высмеяло публикацию итальянской газеты La Repubblica коллажем про шпионов

Посольство России в Риме ответило итальянскому изданию La Repubblica коллажем на основе картины Васи Ложкина. Поводом стала публикация газеты о некой Марии Аделе, которая якобы работает на ГРУ и последние несколько лет собирала ценную информацию по всей Европе, представляясь владелицей ювелирного магазина.

Изображение © Telegram / Посольство РФ в Италии

"Если вы видите повсюду русских шпионов, то, возможно, вы слишком много читаете газету "Репубблика", — гласит подпись к коллажу, который опубликован в телеграм-канале дипмиссии.

На самой картине изображён Мсье Плохиш, окружённый подозрительными людьми в плащах и с пистолетами. В образе шпиона преподнесён даже кот. Посольство опубликовало коллаж на русском и итальянском языках.