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27 августа, 09:11

Посольство РФ высмеяло публикацию итальянской газеты La Repubblica коллажем про шпионов

Посольство России в Риме ответило итальянскому изданию La Repubblica коллажем на основе картины Васи Ложкина. Поводом стала публикация газеты о некой Марии Аделе, которая якобы работает на ГРУ и последние несколько лет собирала ценную информацию по всей Европе, представляясь владелицей ювелирного магазина.

Изображение © Telegram / Посольство РФ в Италии

Изображение © Telegram / Посольство РФ в Италии

"Если вы видите повсюду русских шпионов, то, возможно, вы слишком много читаете газету "Репубблика", — гласит подпись к коллажу, который опубликован в телеграм-канале дипмиссии.

На самой картине изображён Мсье Плохиш, окружённый подозрительными людьми в плащах и с пистолетами. В образе шпиона преподнесён даже кот. Посольство опубликовало коллаж на русском и итальянском языках.

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Ранее Лайф писал, что Посольство России в США назвало обвинения Государственного департамента Штатов в адрес Москвы "очередной фальшивкой". Так дипломаты прокомментировали утверждения о якобы созданных в ДНР "фильтрационных лагерях".

Обложка ©

Wikipedia

Максим Плетнёв

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