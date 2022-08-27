Посольство РФ высмеяло публикацию итальянской газеты La Repubblica коллажем про шпионов
Посольство России в Риме ответило итальянскому изданию La Repubblica коллажем на основе картины Васи Ложкина. Поводом стала публикация газеты о некой Марии Аделе, которая якобы работает на ГРУ и последние несколько лет собирала ценную информацию по всей Европе, представляясь владелицей ювелирного магазина.
Изображение © Telegram / Посольство РФ в Италии
"Если вы видите повсюду русских шпионов, то, возможно, вы слишком много читаете газету "Репубблика", — гласит подпись к коллажу, который опубликован в телеграм-канале дипмиссии.
На самой картине изображён Мсье Плохиш, окружённый подозрительными людьми в плащах и с пистолетами. В образе шпиона преподнесён даже кот. Посольство опубликовало коллаж на русском и итальянском языках.
Ранее Лайф писал, что Посольство России в США назвало обвинения Государственного департамента Штатов в адрес Москвы "очередной фальшивкой". Так дипломаты прокомментировали утверждения о якобы созданных в ДНР "фильтрационных лагерях".
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