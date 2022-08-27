Зеленского уличили в раздражении из-за хвалебных од Запада смекалке его возможного преемника
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На Западе считают, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать конкурентом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в борьбе на предстоящих президентских выборах. Именно поэтому иностранная пресса, включая немецкое издание Bild, хвалит главкома за "лидерские качества и военную смекалку", рассказал политолог Александр Дудчак в беседе с РИА "Новости".
"Зеленский полностью зависит от Запада. Там пока удовлетворены развитием событий на Украине и не спешат смещать главу государства, но, когда ситуация изменится, о Залужном вспомнят. Зеленского обвинят в нескольких военно-политических неудачах, после чего в кресло президента посадят опытного генерала и патриота", — объяснил эксперт.
Западные СМИ полагают, что Зеленский всерьёз боится Залужного и раздражён из-за хвалебных од в его адрес, а украинские журналисты пророчат последнему отставку уже осенью. Впрочем, в Киеве открещиваются от кадровых перестановок и ссылаются на то, что главком нужен сейчас на своём посту.
"Но слухов об отставке Залужного недостаточно, чтобы сделать вывод о скором закате его карьеры. Генерал слишком популярен в войсках, поэтому сначала подконтрольные Зеленскому СМИ должны подорвать доверие к нему. Такая операция потребует несколько месяцев", — полагает собеседник издания, глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
По его мнению, после окончания российской спецоперации рейтинги Зеленского резко обвалятся и главком окажется наиболее очевидной альтернативой. Сейчас Залужный подчёркнуто сторонится борьбы за власть, но именно этим он как раз и привлекает жителей Украины.
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Ранее Лайф писал, что мэр Киева Виталий Кличко обвинил власти Украины в попытке лишить его гражданства. По мнению западных СМИ, в Незалежной набирает обороты борьба за власть перед выборами президента.
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ТАСС / Zuma