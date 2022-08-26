"Очередная фальшивка": Россия ответила на заявление Госдепа о "фильтрационных лагерях"

Посольство России в США назвало обвинения Государственного департамента Штатов в адрес Москвы "очередной фальшивкой". Так дипломаты прокомментировали утверждения о якобы созданных в ДНР "фильтрационных лагерях" и якобы имеющей место причастности Армии России к разрушению образовательных, медицинских учреждений и культурных объектов в ЛНР.

"Это является очередной фальшивкой, направленной на дискредитацию российской специальной военной операции", — говорится в сообщении посольства в его Telegram-канале.

Там отметили, что Россия соблюдает нормы международного гуманитарного права, с уважением относится к мирному населению и не наносит удары по гражданской инфраструктуре. Она размещает беженцев, восстанавливает разрушенные от ударов ВСУ объекты. Американским дипломатам напомнили, что даже Amnesty International признала факт того, что именно украинские военные используют детсады, школы и так далее в своих целях.

"Напоминаем, что ещё в 2014 г. представители Киева заявляли о применении в отношении жителей Юго-Востока Украины "специальных мер", направленных на выявление лиц, которые, как утверждалось, "могли быть связаны с сепаратистами". И.о. министра обороны Украины М.Коваль хвастался: у его ведомства, мол, имеется "достаточно мощная база", чтобы подвергнуть фильтрации даже женщин и детей, решивших покинуть зону боевых действий", — напомнили в посольстве.

Там добавили, что с тех пор действия властей Украины становились всё более жестокими, а США "на протяжении восьми лет предпочитали этого не замечать, в упор не видят и сейчас".