Суд обязал Twitter раскрыть Маску правду

Суд американского штата Делавэр постановил, чтобы компания Twitter раскрыла миллиардеру Илону Маску дополнительную информацию о фальшивых аккаунтах в этой социальной сети. Об этом пишет газета Washington Post.

Согласно её информации, суд обязал администрацию Twitter представить Маску данные о 9 тысячах аккаунтов, которые он сам отобрал для проверки соцсети на предмет фейковых аккаунтов. Представитель миллиардера уже заявил, что тот "с нетерпением ждёт" оценки данных, которые компания Twitter "прятала на протяжении многих месяцев".