Суд обязал Twitter раскрыть Маску правду
WP: в США суд обязал Twitter раскрыть Маску информацию о фальшивых аккаунтах
Суд американского штата Делавэр постановил, чтобы компания Twitter раскрыла миллиардеру Илону Маску дополнительную информацию о фальшивых аккаунтах в этой социальной сети. Об этом пишет газета Washington Post.
Согласно её информации, суд обязал администрацию Twitter представить Маску данные о 9 тысячах аккаунтов, которые он сам отобрал для проверки соцсети на предмет фейковых аккаунтов. Представитель миллиардера уже заявил, что тот "с нетерпением ждёт" оценки данных, которые компания Twitter "прятала на протяжении многих месяцев".
Лайф напоминает, что о намерении Илона Маска купить "Твиттер" стало известно в апреле этого года. Сумма сделки должна была составить 44 миллиарда долларов. Бизнесмен заявлял, что намерен улучшить социальную сеть новыми функциями. Однако в мае сделка была приостановлена, поскольку выяснилось, что значительная часть пользователей является фейками. После этого акции компании рухнули на 20%. А 9 июля Маск и вовсе отказался от покупки "Твиттера". Компания решила добиться заключения сделки через суд. Позже Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter.
ТАСС \ Zuma