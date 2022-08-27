ЦБ изменил правила продажи наличной валюты физлицам

Банкам в России разрешили продавать населению наличные доллары и евро, поступившие после 9 апреля 2022 года в кассы кредитных организаций не только от физлиц, но и из других источников. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

"Для граждан ничего не меняется. Они по-прежнему могут покупать наличные доллары и евро, поступившие в кассы банков после 9 апреля 2022 года. Только если раньше для покупки были доступны средства, поступившие от физлиц, то теперь — и из иных источников. Например, от сделок с банками-нерезидентами, а также поступающая в кассы банков валюта для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством", — объяснили в регуляторе.