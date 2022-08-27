"Надругался и помыл в реке": Под Ульяновском мужчина изнасиловал 4-летнюю дочку любовницы
В Ульяновской области мужчина подозревается в изнасиловании 4-летней дочери знакомой
В Цильнинском районе Ульяновской области 54-летний мужчина, предположительно, изнасиловал 4-летнюю дочку своей любовницы. Об этом пишет kp.ru, ссылаясь на свои источники.
"Мы вчера только об этом узнали, хотя произошло всё 21 августа. Этот мужик — знакомый матери девочки, мы все в шоке", — рассказала изданию местная жительница.
По данным источника, подозреваемый предложил подвезти малышку и её 7-летнего брата до дома, когда встретил их у магазина. Те согласились и сели в машину. Мужчина отвёз их к реке, после чего дал мальчику 100 рублей и "отправил погулять". Затем он надругался над девочкой, помыл её в водоёме и отвёз детей домой.
Девочка пожаловалась матери на боль и рассказала о случившемся, пишет издание. В больнице ребёнку врачи провели несколько хирургических операций, сейчас здоровью потерпевшей ничто не угрожает. Как уточнил инсайдер в правоохранительных органах, мужчина задержан, когда-то он работал в местной школе тренером по боксу, и к нему уже были претензии со стороны школьниц на почве домогательств. У него есть семья и дети.
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