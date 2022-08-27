Задержан участник драки со стрельбой в подмосковном Пушкино

В Подмосковье задержан 36-летний подозреваемый, который был участником потасовки со стрельбой в городе Пушкино. Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по Московской области.

"Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Пушкинское" задержан мужчина 1986 года рождения, подозреваемый в совершении хулиганских действий", — пояснила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.