Друг умершего военного журналиста Дмитрия Литовкина назвал его карьеру многообещающей

Скоропостижно скончавшийся военный журналист Дмитрий Литовкин был первоклассным специалистом, карьерный взлёт которого только начался. Об этом сказал Лайфу его близкий друг, военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

"Это несчастье постигло его практически на взлёте. Его карьера была очень многообещающей. Он был ответственным редактором "Независимого военного обозрения", и в то время, когда он возглавлял редакцию, коллектив добился неплохих результатов", — пояснил он.

По его словам, смерть Литовкина — тяжёлая и большая утрата для журналистского сообщества, работающего по военной тематике. Он был в рассвете сил, и перед ним открывались большие перспективы, заключил Ходарёнок.