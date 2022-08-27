Известный военный журналист Дмитрий Литовкин умер в возрасте 50 лет

В возрасте 50 лет ушёл из жизни военный журналист, редактор газеты "Независимое военное обозрение" Дмитрий Литовкин. Об этом сообщает телеканал "360".

Как рассказал коллега журналиста Андрей Ваганов, последнюю неделю Литовкин провёл в больнице, а с недавнего времени находился в состоянии искусственной комы. При этом Ваганов не смог уточнить, что именно произошло с Литовкиным, но подчеркнул, что речь о коронавирусе не идёт.

"Это было что-то быстротечное. Он был абсолютно здоров и активен", — рассказал Ваганов.

Дмитрий Литовкин был капитаном запаса 3-го ранга и ранее работал военкором, публиковал репортажи из горячих точек в газете "Красная звезда". Его отец, Виктор Литовкин, также занимался военной журналистикой и был авторитетным военным экспертом и писателем.