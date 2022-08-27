В "Спартаке" ответили на вопрос о возможном вхождении Заремы Салиховой в совет директоров

"Спартак" в скором времени объявит все имена новых членов совета директоров, до этого никакие конкретные варианты обсуждаться не будут. Об этом Sport24 заявил пресс-атташе москвичей Дмитрий Зеленов.

"Обо всех именах скажем, как придёт время. Весь клуб, вся команда безумно благодарны и Леониду Арнольдовичу, и Зареме за их участие в жизни клуба. Этого не отнять, будут помнить всё хорошее", — заявил Зеленов.