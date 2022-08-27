В "Спартаке" ответили на вопрос о возможном вхождении Заремы Салиховой в совет директоров
"Спартак" в скором времени объявит все имена новых членов совета директоров, до этого никакие конкретные варианты обсуждаться не будут. Об этом Sport24 заявил пресс-атташе москвичей Дмитрий Зеленов.
"Обо всех именах скажем, как придёт время. Весь клуб, вся команда безумно благодарны и Леониду Арнольдовичу, и Зареме за их участие в жизни клуба. Этого не отнять, будут помнить всё хорошее", — заявил Зеленов.
Ранее Лайф сообщал, что Леонид Федун уходит из "Спартака", которым владел 18 лет. За это время клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России по футболу.
Обложка ©
YouTube / "Осторожно, Собчак!"