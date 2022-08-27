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27 августа, 13:19

В "Спартаке" ответили на вопрос о возможном вхождении Заремы Салиховой в совет директоров

"Спартак" в скором времени объявит все имена новых членов совета директоров, до этого никакие конкретные варианты обсуждаться не будут. Об этом Sport24 заявил пресс-атташе москвичей Дмитрий Зеленов.

"Обо всех именах скажем, как придёт время. Весь клуб, вся команда безумно благодарны и Леониду Арнольдовичу, и Зареме за их участие в жизни клуба. Этого не отнять, будут помнить всё хорошее", — заявил Зеленов.

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Ранее Лайф сообщал, что Леонид Федун уходит из "Спартака", которым владел 18 лет. За это время клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России по футболу.

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Шамиль Гаджиев

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