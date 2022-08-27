Гутерриш разочарован, что участники конференции ДНЯО не достигли согласия
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш разочарован тем, что участники обзорной конференции Договора по нераспространению ядерного оружия (ДНЯО) не смогли договориться по итоговому документу. Об этом сообщил его офис.
"Генеральный секретарь выражает разочарование неспособностью Десятой обзорной конференции Договора по нераспространению ядерного оружия достичь консенсуса по содержательной части и использовать возможность для укрепления ДНЯО и продвижения его целей", — указано в тексте.
Гутерриш сообщил о возросших рисках использования ядерного оружия, поэтому он призвал все страны к переговорам ради снижения напряжённости, а также к минимизации угроз от возможного применения такого вооружения. Генсек ООН сожалеет, что "конференция не смогла ответить на срочные вызовы, которые угрожают коллективной безопасности".
Напомним: итоговый документ Обзорной конференции по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не удалось принять. Председатель конференции Густаво Злаувинен заявил, что участники не смогли согласовать положения, где шла речь об Украине и, в частности, о её ядерных объектах.
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ТАСС / EPA / MYKOLA TYS / ТАСС