В Москве задержали мигрантку за попытку похитить пятилетнюю девочку с детской площадки
Похитительница пятилетней девочки. Обложка © Telegram / SHOT
В Москве задержали мигрантку, которая пыталась похитить пятилетнюю девочку прямо с детской площадки в Гольянове, сообщил адвокат семьи ребёнка Константин Ерохин. Как уточнил SHOT, преступницей оказалась 21-летняя уроженка Узбекистана Сожидахон Рузибоева.
В отношении мигрантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ. Расследовать его будет ГСУ СК РФ по Москве. В ближайшие дни похитительнице будет избрана мера пресечения.
Напомним, инцидент произошёл в одном из дворов Гольянова 19 августа. Уроженка Узбекистана взяла за руку пятилетнюю девочку и увела её с детской площадки. Однако пропажу быстро обнаружила мать ребёнка. Она догнала похитительницу и забрала дочь, но на этом мигрантка не остановилась.
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