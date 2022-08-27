В Москве задержали мигрантку за попытку похитить пятилетнюю девочку с детской площадки

В Москве задержали мигрантку, которая пыталась похитить пятилетнюю девочку прямо с детской площадки в Гольянове, сообщил адвокат семьи ребёнка Константин Ерохин. Как уточнил SHOT , преступницей оказалась 21-летняя уроженка Узбекистана Сожидахон Рузибоева.

В отношении мигрантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ. Расследовать его будет ГСУ СК РФ по Москве. В ближайшие дни похитительнице будет избрана мера пресечения.

Напомним, инцидент произошёл в одном из дворов Гольянова 19 августа. Уроженка Узбекистана взяла за руку пятилетнюю девочку и увела её с детской площадки. Однако пропажу быстро обнаружила мать ребёнка. Она догнала похитительницу и забрала дочь, но на этом мигрантка не остановилась.