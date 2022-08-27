НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 августа, 13:02

В Москве задержали мигрантку за попытку похитить пятилетнюю девочку с детской площадки

<p>Похитительница пятилетней девочки. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Похитительница пятилетней девочки. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве задержали мигрантку, которая пыталась похитить пятилетнюю девочку прямо с детской площадки в Гольянове, сообщил адвокат семьи ребёнка Константин Ерохин. Как уточнил SHOT, преступницей оказалась 21-летняя уроженка Узбекистана Сожидахон Рузибоева.

В отношении мигрантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ. Расследовать его будет ГСУ СК РФ по Москве. В ближайшие дни похитительнице будет избрана мера пресечения.

Жительница Самары почти час домогалась семилетней девочки, похитив её с детской площадки

Жительница Самары почти час домогалась семилетней девочки, похитив её с детской площадки

Напомним, инцидент произошёл в одном из дворов Гольянова 19 августа. Уроженка Узбекистана взяла за руку пятилетнюю девочку и увела её с детской площадки. Однако пропажу быстро обнаружила мать ребёнка. Она догнала похитительницу и забрала дочь, но на этом мигрантка не остановилась.

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров