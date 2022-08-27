Россиянам объяснили, как вести себя при встрече с ядовитыми медузами-корнеротами в Сочи

Яд медуз-корнеротов для человека не смертелен, но, если ужалят, будет очень неприятно, заявила в интервью РИА "Новости" главный научный сотрудник института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Тина Молодцова.

По её словам, корнероты обитают в водах Чёрного, Азовского, Средиземного и Адриатического морей. В последние годы они были замечены и на территории Испании. "Зонтик" медузы может достигать 40 см в диаметре, хотя учёным встречались редкие особи размером с человека.

"Контакт со стрекательными клетками корнерота может вызывать сильное жжение, раздражение, дерматит (покраснение или высыпания), в редких случаях — язвы. Это очень неприятно. Дети обычно реагируют сильнее, чем взрослые. Однако, если у человека нет предрасположенности или аллергической реакции, серьёзных случаев ожидать не следует. Корнероты — медузы неприятные, но не смертельно ядовитые. Тем не менее, трогать их специально не стоит и плавать среди медуз не надо", — пояснила Молодцова.

Тем, кому не повезло получить ожог корнерота, эксперт рекомендует промыть повреждённый участок водой, но при этом не растирать. Если на коже остались кусочки тканей медузы, их нужно аккуратно соскрести, после чего вновь промыть водой. Желательно приложить лёд на 5-15 минут. Если реакция не пройдёт, нужно обратиться к врачу.