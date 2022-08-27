Путин подписал указ о выплатах беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины

"Установить следующие выплаты: ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 000 рублей, ежемесячная социальная выплата инвалидам в размере 10 000 рублей, доплата к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам, предоставляемая инвалидам 1 группы, детям-инвалидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет, в размере 3000 рублей, ежемесячная выплата ветеранам ВОВ в размере 5000 рублей" , — перечисляется в документе.

Также указ предусматривает единовременные выплаты беременным беженкам из ДНР, ЛНР и с Украины в размере 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей — при рождении ребёнка. Согласно указу, на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет полагается пособие в размере 4000 рублей, а в случае, если он находится под опекой или попечительством, размер увеличивается до 15 000 рублей. А на каждого ребёнка в возрасте до 23 лет при условии его обучения по очной форме в образовательной организации устанавливается выплата в 4000 рублей.