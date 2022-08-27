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27 августа, 12:47

Путин подписал указ о выплатах беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, а также территорию Украины. Они касаются приехавших в Россию после 18 февраля, пособие назначается с 1 июля.

"Установить следующие выплаты: ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 000 рублей, ежемесячная социальная выплата инвалидам в размере 10 000 рублей, доплата к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам, предоставляемая инвалидам 1 группы, детям-инвалидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет, в размере 3000 рублей, ежемесячная выплата ветеранам ВОВ в размере 5000 рублей", перечисляется в документе.

Также указ предусматривает единовременные выплаты беременным беженкам из ДНР, ЛНР и с Украины в размере 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей — при рождении ребёнка. Согласно указу, на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет полагается пособие в размере 4000 рублей, а в случае, если он находится под опекой или попечительством, размер увеличивается до 15 000 рублей. А на каждого ребёнка в возрасте до 23 лет при условии его обучения по очной форме в образовательной организации устанавливается выплата в 4000 рублей.

Путин поручил выплачивать сертификаты на покупку жилья в ДНР и ЛНР

Путин поручил выплачивать сертификаты на покупку жилья в ДНР и ЛНР

А ранее Путин заявил, что жители Луганской и Донецкой народных республик должны провести предстоящую зиму в "нормальных человеческих условиях".

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ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Андрей Бражников

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