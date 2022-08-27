Бойцов ВСУ обвинили в убийстве американского наёмника и попытке взорвать его тело

Американского наёмника Джошуа Алана Джонса в районе населённого пункта Егоровка убили его же товарищи, бойцы ВСУ, во время бегства от российских солдат, рассказал в телеграм-канале журналист ВГТРК Андрей Руденко.

"Очередной американский наёмник был убит, правда, не нами, а своими же при бегстве с позиций. За что пустили янки в расход, остаётся только догадываться. В районе населённого пункта Егоровка при взятии позиций нацистов военными 1-го армейского корпуса было обнаружено тело убитого наёмника из США Алана Джошуа Джонса 1998 года рождения, проживавшего до приезда на Украину в штате Теннеси", — написал военкор.

По его словам, осмотр тела показал, что иностранец был застрелен, а потом заминирован. Руденко предположил, что его планировали взорвать, чтобы уничтожить улики, но не успели, так как пришлось спасаться от стремительного наступления российских солдат.