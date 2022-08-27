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Регион
Опубликовано 27 августа 2022, 12:26
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Бойцов ВСУ обвинили в убийстве американского наёмника и попытке взорвать его тело

Военкор Руденко заявил, что американского наёмника убили бойцы ВСУ и пытались взорвать тело

Удостоверение Джошуа Алана, выданное ему на Украине. Фото © Telegram / Репортёр Руденко V

Удостоверение Джошуа Алана, выданное ему на Украине. Фото © Telegram / Репортёр Руденко V

Американского наёмника Джошуа Алана Джонса в районе населённого пункта Егоровка убили его же товарищи, бойцы ВСУ, во время бегства от российских солдат, рассказал в телеграм-канале журналист ВГТРК Андрей Руденко.

"Очередной американский наёмник был убит, правда, не нами, а своими же при бегстве с позиций. За что пустили янки в расход, остаётся только догадываться. В районе населённого пункта Егоровка при взятии позиций нацистов военными 1-го армейского корпуса было обнаружено тело убитого наёмника из США Алана Джошуа Джонса 1998 года рождения, проживавшего до приезда на Украину в штате Теннеси", — написал военкор.

По его словам, осмотр тела показал, что иностранец был застрелен, а потом заминирован. Руденко предположил, что его планировали взорвать, чтобы уничтожить улики, но не успели, так как пришлось спасаться от стремительного наступления российских солдат.

Иностранными наёмниками на Украине руководит сбежавший из Польши мафиози
Иностранными наёмниками на Украине руководит сбежавший из Польши мафиози

Ранее в Госдепартаменте США подтвердили гибель американского наёмника Джошуа Алана Джонса, который был ликвидирован на территории Украины.

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Анатолий Симоненко
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