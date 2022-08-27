Момент многомиллионного ДТП с участием Ferrari и Lexus в Москве попал на видео

На кадрах видно, что водитель Ferrari, как он сам и утверждал, действительно проехал на зелёный сигнал светофора. Однако завершить проезд перекрёстка ему помешала помеха слева: Lexus на достаточно небольшой скорости выехал на пересечение дорог и протаранил спорткар.