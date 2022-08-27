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27 августа, 12:02

Момент многомиллионного ДТП с участием Ferrari и Lexus в Москве попал на видео

Появилось видео аварии на Симферопольском бульваре в Москве, где водитель Lexus протаранил люксовый спорткар Ferrari. Ролик, снятый видеорегистратором, опубликовал телеграм-канал SHOT.

Момент многомиллионного ДТП с участием Ferrari и Lexus в Москве. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, что водитель Ferrari, как он сам и утверждал, действительно проехал на зелёный сигнал светофора. Однако завершить проезд перекрёстка ему помешала помеха слева: Lexus на достаточно небольшой скорости выехал на пересечение дорог и протаранил спорткар.

Москвич на спорткаре протаранил машины, в одной из которых находились женщина и ребёнок

Москвич на спорткаре протаранил машины, в одной из которых находились женщина и ребёнок

Как писал Лайф, госпитализация никому из участников ДТП не потребовалась. Меньше всего повезло водителю люксового автомобиля, ведь теперь спорткар, вероятно, не подлежит восстановлению.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Максим Плетнёв

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