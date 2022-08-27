Украинским морякам разрешили выезжать за границу
Моряки смогут покинуть Украину после согласования с военкоматом. Такое решение приняло правительство страны, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Выезжать за границу будет разрешено мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах. А также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне", — написал он в телеграм-канале.
Сейчас из-за военного положения уехать с Украины могут отдельные категории мужчин призывного возраста. Это лица, снятые с воинского учёта или временно непригодные к службе, инвалиды или сопровождающие человека с инвалидностью. Также уехать из страны могут многодетные отцы или вывозящие за границу на лечение своих родных. Выезд разрешён и мужчинам с правом временного проживания в ЕС, а ещё водителям и волонтёрам.
Ранее сообщалось, что украинские призывники, не желая участвовать в боевых действиях, обращаются за помощью к перевозчикам, которые за несколько тысяч долларов готовы вывезти их в Россию.
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