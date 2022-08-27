Захарова уличила США в шантаже Японии ради ослабления её связей с Китаем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила США в шантаже. Она отметила, что Штаты политизируют и идеологизируют товарно-денежные отношения с Японией, чтобы разорвать её экономические связи с Китаем.

Так Захарова прокомментировала слова главы дипмиссии США в Японии Ричарда Эмануэля, который, по её словам, совершенно не скрывает, как добивается "серьёзного изменения в мышлении" у японских бизнес-лидеров. Кроме того, он заявляет японцы уже "готовы платить больше, чтобы избежать санкций и нестабильности".

"Фактически речь идёт о банальном шантаже: именно так привлекаются сейчас многомиллиардные японские инвестиции в проекты стратегических исследований, технологий и производств в США (аккумуляторов для электромобилей, полупроводников, малых модульных ядерных реакторов и прочего)", — написала дипломат в своём телеграм-канале.

Захарова считает, что речь идёт о неприкрытой политизации и идеологизации прежде чисто товарно-денежных отношений, с помощью которых Штаты хотят разорвать экономические связи сателлитов США с Китаем.

"Вот и вся американская "дипломатия" сегодня: инициировать очаги напряжённости по всему миру, представлять США гарантом и островом стабильности, выкачивать из сателлитов критически важные ресурсы и технологии, подставлять их под первый ответный удар", — подчеркнула представитель российского МИД.