Беременная женщина умерла после укола врачей скорой в Братске

Беременная девушка скончалась Братске Иркутской области после укола, который ей ввели медики скорой помощи. Как сообщает региональное управление Следственного комитета России, по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

По данным управления, всё произошло 23 августа. Молодая девушка пожаловалась сожителю на плохое самочувствие: у неё поднялась температура и стало тяжело дышать. Мужчина незамедлительно вызвал бригаду медиков.

"Врачи, осмотрев больную, ввели ей внутривенно препарат, после чего она потеряла сознание. Проведённые медиками реанимационные мероприятия положительного результата не принесли. Женщина скончалась", — сообщили в СК.

Следователи изъяли медицинскую карту потерпевшей и документацию, а также сведения о применяемых препаратах. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.