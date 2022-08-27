Жительница Подмосковья проходила год с куском стекла в колене

Врачи Волоколамской больницы извлекли из колена 36-летней женщины большой кусок стекла размером 3,5 на 1,5 см, пишет издание "Вести Подмосковья" со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.

По словам врачей, женщина год проходила с болью в колене, в котором всё это время находился инородный предмет. Как выяснилось, в прошлом году женщина получила бытовую травму, поранившись о стекло. Осколок всё это время оставался рядом с нервным пучком и чудом его не задел.

"Пациентке повезло, что осколок стекла за год не сместился на пару миллиметров в сторону, так как в этом случае был бы повреждён сосудистый пучок, что привело бы к самым серьёзным последствиям. Мы провели операцию по удалению инородного тела. Несмотря на высокие риски, она прошла успешно и без осложнений", – пояснил врач-травматолог Василий Козлов, подчеркнув, что пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.