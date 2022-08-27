"Три года ада": Прилучный признался, что Карпович спасла его после развода

Актёр Павел Прилучный впервые рассказал о разводе с Агатой Муцениеце. По словам артиста, это был очень тяжёлый период в его жизни и спасла его актриса Мирослава Карпович. Откровенный разговор состоялся с журналисткой Надеждой Стрелец.

34-летний актёр, который недавно сыграл свадьбу с 26-летней Зепюр Брутян, ранее находился в близких дружеских отношениях с коллегой Мирославой Карпович. Как рассказал Прилучный, от последствий болезненного развода с первой супругой, актрисой Агатой Муцениеце, спасла его именно она. По его словам, три года после разрыва с женой он жил "просто в аду". В этот момент у звезды "Мажора" начались и проблемы со здоровьем — внезапно произошёл сердечный приступ.

"Я ей очень благодарен. Она была со мной в худшие минуты моей жизни и помогала и словом, и делом. Мира — замечательный человек, она потрясающая девчонка. На тот момент мы были нужны друг другу, как люди. Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это только СМИ писали. Мне так жалко девчонку, она столько говна из-за этого натерпелась", — признался он.

Говоря о браке с Брутян, актёр сообщил, что сделал ей предложение руки и сердца уже на третий день знакомства. Он почувствовал, что она "его человек и он абсолютно в ней уверен".