Капот в гармошку, колесо отлетело: Лайф публикует видео с места ДТП с участием Ferrari и Lexus в Москве

Два люксовых автомобиля — Ferrari Portofino и Lexus — столкнулись около полудня на Симферопольском бульваре в Москве. Один человек пострадал, но от госпитализации отказался. Кадры с места многомиллионного ДТП публикует SHOT.

Ferrari Portofino и Lexus столкнулись в Москве. Видео © t.me / SHOT

На них видно, что красный спорткар явно получил больше повреждений, чем второй участник дорожного движения. Одно из его передних колёс отлетело в сторону, а капот буквально смят в гармошку. Чтобы покинуть место происшествия, водителю Ferrari пришлось вызывать эвакуатор. Виновника столкновения теперь определят сотрудники ДПС.

"Я ехал на зелёный сигнал светофора, ничего не нарушал. Во всём виноват водитель Lexus. Он вообще по сторонам не смотрел, есть такие люди. Мой Ferrari весь разбит, не знаю, удастся ли восстановить", — рассказал водитель красного спорткара.