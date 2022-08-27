Торговые центры в Германии начали отключать эскалаторы для экономии электроэнергии

Торговые центры в Германии начали отключать эскалаторы ради экономии электричества, пишет издание Bild. Подобную практику уже внедрили сети универмагов Saturn и Galeria Karstadt Kaufhof. При этом гендиректор Galeria Karstadt Kaufhof Мигель Мюлленбах заверил, что делают так только тогда, когда это не причиняет неудобства клиентам.

"К сожалению, это не компенсирует ожидаемые затраты на электроэнергию, которые нам придётся понести", — в свою очередь заявила представительница торговой сети Konsum Weimar.