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27 августа, 12:01

Небольшая ошибка: Организаторы "Формулы-3" отметили российского пилота на пьедестале почёта флагом Андорры

Российского пилота "Формулы-3" поздравили флагом Андорры после гонки

Российский пилот "Формулы-3" Александр Смоляр стал героем неприятного инцидента после гонки в рамках гран-при Бельгии. Организаторы соревнований решили, что россиянин представляет Андорру, и вывесили флаг именно этой страны на церемонии награждения.

Вполне возможно, что ошибка произошла из-за схожести аббревиатур Андорры и нейтральных спортсменов — в обоих случаях пишется AND. В итоге над головой россиянина появился флаг маленького европейского государства.

Россиянин Смоляр выиграл гран-при Венгрии "Формулы-3"

Россиянин Смоляр выиграл гран-при Венгрии "Формулы-3"

Добавим, что во время предыдущих награждений Смоляра организаторы не допускали ошибок, вывешивая белый флаг.

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Шамиль Гаджиев
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