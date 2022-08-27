Небольшая ошибка: Организаторы "Формулы-3" отметили российского пилота на пьедестале почёта флагом Андорры

Российский пилот "Формулы-3" Александр Смоляр стал героем неприятного инцидента после гонки в рамках гран-при Бельгии. Организаторы соревнований решили, что россиянин представляет Андорру, и вывесили флаг именно этой страны на церемонии награждения.

Вполне возможно, что ошибка произошла из-за схожести аббревиатур Андорры и нейтральных спортсменов — в обоих случаях пишется AND. В итоге над головой россиянина появился флаг маленького европейского государства.