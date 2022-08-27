Молдавский оппозиционный политик захотел приехать в Москву договариваться по газу

Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил о готовности отправиться в Москву, чтобы договариваться по поставкам газа. Такое заявление он сделал в видеообращении по случаю Дня независимости республики.

Он задался вопросом, "насколько может быть независимой страна, руководству которой выдают из-за границы деньги на так называемую дешёвую демократию и поддержание шатающейся экономики". Таким образом он раскритиковал действующую власть республики и заявил о необходимости принятия "самостоятельных решений".