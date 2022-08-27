Молдавский оппозиционный политик захотел приехать в Москву договариваться по газу
Политик Шор раскритиковал власть Молдавии и собрался ехать в Москву договариваться по газу
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил о готовности отправиться в Москву, чтобы договариваться по поставкам газа. Такое заявление он сделал в видеообращении по случаю Дня независимости республики.
Он задался вопросом, "насколько может быть независимой страна, руководству которой выдают из-за границы деньги на так называемую дешёвую демократию и поддержание шатающейся экономики". Таким образом он раскритиковал действующую власть республики и заявил о необходимости принятия "самостоятельных решений".
"Я лично готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа в Молдову на условиях, которые не будут уничтожать нашу с вами независимость, унижать граждан нашей страны и калечить нашу экономику", — сказал он в обращении, опубликованном в телеграм-канале.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что у страны нет альтернативы российскому газу, потому что закупка топлива на рынке обойдётся гораздо дороже. При этом у России Кишинёв будет закупать газ в августе по цене 1458 долларов за тысячу кубометров, это почти на 480 долларов больше, чем в июле (980 долларов). Позднее компания "Молдовагаз" попросила отсрочить перечисление аванса за поставки, поскольку не сможет совершить выплату "Газпрому" в августе.
t.me / Ilan Shor