"Глазам не верю!": Алла Пугачёва вернулась в Россию
Алла Пугачёва вернулась в Россию
Народная артистка СССР Алла Пугачёва вернулась в Россию. Кадры встречи в социальных сетях опубликовал дизайнер Игорь Гуляев.
Встреча дизайнера и Примадонны. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / igorgulyaevofficial
"Глазам не верю, неужели! В самом деле!" — обласкал Гуляев артистку. Примадонна в свою очередь сообщила, что она уже давно в России, но "никак не могла собраться".
Инвестиция в Святую землю: Уехавшая из России Алла Пугачёва купила место на престижном кладбище в Израиле
Напомним, Алла Пугачёва стала одной из тех звёзд, кто уехал из России после начала специальной военной операции на Украине. По её словам, вместе с мужем — юмористом Максимом Галкиным — и наследниками она отправилась на отдых и лечение. Позднее народную артистку заметили в Юрмале.
Новости
Молдавский оппозиционный политик захотел приехать в Москву договариваться по газу
сегодня в 12:14
Момент многомиллионного ДТП с участием Ferrari и Lexus в Москве попал на видео
сегодня в 12:02
Небольшая ошибка: Организаторы "Формулы-3" отметили российского пилота на пьедестале почёта флагом Андорры
сегодня в 12:01
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / igorgulyaevofficial