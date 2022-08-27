"Глазам не верю!": Алла Пугачёва вернулась в Россию

"Глазам не верю, неужели! В самом деле!" — обласкал Гуляев артистку. Примадонна в свою очередь сообщила, что она уже давно в России, но "никак не могла собраться".

Напомним, Алла Пугачёва стала одной из тех звёзд, кто уехал из России после начала специальной военной операции на Украине. По её словам, вместе с мужем — юмористом Максимом Галкиным — и наследниками она отправилась на отдых и лечение. Позднее народную артистку заметили в Юрмале.