Западные издания и политики намеренно раздувают российскую "угрозу", предоставляя данные лишь одной из сторон украинского конфликта и тем самым обманывая широкую общественность. Такое заявление сделал колумнист американского журнала The National Interest Рамзи Мардини.

"В самом начале кризиса на Западе буйствовала предвзятость. Истерический и однобокий взгляд СМИ на конфликт урезал достоверность происходящего на местах. Медиа по умолчанию всецело полагались на данные, предоставляемые только одной из сторон", — говорится в публикации.

Такая ложь позволила киевскому режиму под чутким руководством Вашингтона формировать собственную интерпретацию событий, подчеркнул обозреватель. Благодаря этому тот политический курс, который выбрал сегодня Запад, получил широкую поддержку, добавил Мардини.