NI: Запад жестоко обманывает общественность, намеренно раздувая российскую "угрозу"
Западные издания и политики намеренно раздувают российскую "угрозу", предоставляя данные лишь одной из сторон украинского конфликта и тем самым обманывая широкую общественность. Такое заявление сделал колумнист американского журнала The National Interest Рамзи Мардини.
"В самом начале кризиса на Западе буйствовала предвзятость. Истерический и однобокий взгляд СМИ на конфликт урезал достоверность происходящего на местах. Медиа по умолчанию всецело полагались на данные, предоставляемые только одной из сторон", — говорится в публикации.
Такая ложь позволила киевскому режиму под чутким руководством Вашингтона формировать собственную интерпретацию событий, подчеркнул обозреватель. Благодаря этому тот политический курс, который выбрал сегодня Запад, получил широкую поддержку, добавил Мардини.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил коллективный Запад в делении мира на "исключительных" и "остальных", назвав такой порядок расистским.
Unsplash