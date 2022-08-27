Телеведущая Барановская попала под обстрел в Донецке во время съёмок проекта "Женщины Донбасса"

Известная российская телеведущая Юлия Барановская попала под обстрел в Донецкой Народной Республике во время съёмок документального фильма "Женщины Донбасса". Об этом сообщили на официальной странице проекта во "Вконтакте".

Последствия обстрела. Видео © vk.com / Женщины Донбасса

"Сегодня я буквально выскочила из кровати около пяти утра, потому что прямо рядом с нашим отелем в центре Донецка прогремело несколько взрывов. Все люди выбежали из номеров в коридоры и побежали вниз. Там уже был персонал, который показывал путь к убежищу. Всем было страшно, но слаженная работа команды отеля не допустила паники. В убежище мы просидели около 40 минут", — призналась Барановская.

По её словам, после этого с сотрудниками отеля связались военные и разрешили выходить на улицу. Выйдя из убежища, телеведущая увидела разбитые машины, сломанные деревья и следы от снарядов. Она подчеркнула, что, глядя на всё это, хочется верить, что это кино, "но это реальность, в которой эти люди живут уже очень много лет".