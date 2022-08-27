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27 августа, 12:57

Путин разрешил гражданам ДНР, ЛНР и Украины бессрочное пребывание в РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о праве граждан Донецкой и Луганской народных республик находиться в России без ограничения сроков. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с сегодняшнего дня.

Указ распространяется и на жителей Украины. Согласно документу, жители Незалежной, а также ЛНР и ДНР вправе бессрочно находиться в России при условии прохождения ими обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования.

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Ранее в Госдуме назвали сроки перехода законов ЛНР и ДНР на российские стандарты. По словам депутата Виктора Водолацкого, этот процесс будет завершён в ближайшие месяцы.

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ТАСС / Михаил Метцель

Оксана Попова

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