Путин разрешил гражданам ДНР, ЛНР и Украины бессрочное пребывание в РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о праве граждан Донецкой и Луганской народных республик находиться в России без ограничения сроков. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с сегодняшнего дня.

Указ распространяется и на жителей Украины. Согласно документу, жители Незалежной, а также ЛНР и ДНР вправе бессрочно находиться в России при условии прохождения ими обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования.