Путин разрешил гражданам ДНР, ЛНР и Украины бессрочное пребывание в РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о праве граждан Донецкой и Луганской народных республик находиться в России без ограничения сроков. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с сегодняшнего дня.
Указ распространяется и на жителей Украины. Согласно документу, жители Незалежной, а также ЛНР и ДНР вправе бессрочно находиться в России при условии прохождения ими обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования.
Ранее в Госдуме назвали сроки перехода законов ЛНР и ДНР на российские стандарты. По словам депутата Виктора Водолацкого, этот процесс будет завершён в ближайшие месяцы.
ТАСС / Михаил Метцель