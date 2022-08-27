НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 августа, 13:04

Помощница Пугачёвой подтвердила, что певица уже давно находится в России

Народная артистка СССР Алла Пугачёва действительно находится в России и уже достаточно давно. Об этом в беседе с ТАСС рассказала помощница певицы Елена Чупракова.

"Алла Борисовна приехала уже давно", — сказала Чупракова.

При этом помощница Примадонны уточнила, что в ближайшее время никаких концертов у Пугачёвой не запланировано.

Инвестиция в Святую землю: Уехавшая из России Алла Пугачёва купила место на престижном кладбище в Израиле

Инвестиция в Святую землю: Уехавшая из России Алла Пугачёва купила место на престижном кладбище в Израиле

Напомним, что первым о возвращении Аллы Пугачёвой в Россию сообщил дизайнер Игорь Гуляев. Он опубликовал в соцсетях видео встречи с Примадонной.

Обложка ©

ТАСС / Тараканов Вадим

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров