Помощница Пугачёвой подтвердила, что певица уже давно находится в России

Народная артистка СССР Алла Пугачёва действительно находится в России и уже достаточно давно. Об этом в беседе с ТАСС рассказала помощница певицы Елена Чупракова.

"Алла Борисовна приехала уже давно", — сказала Чупракова.

При этом помощница Примадонны уточнила, что в ближайшее время никаких концертов у Пугачёвой не запланировано.