Помощница Пугачёвой подтвердила, что певица уже давно находится в России
Народная артистка СССР Алла Пугачёва действительно находится в России и уже достаточно давно. Об этом в беседе с ТАСС рассказала помощница певицы Елена Чупракова.
"Алла Борисовна приехала уже давно", — сказала Чупракова.
При этом помощница Примадонны уточнила, что в ближайшее время никаких концертов у Пугачёвой не запланировано.
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Напомним, что первым о возвращении Аллы Пугачёвой в Россию сообщил дизайнер Игорь Гуляев. Он опубликовал в соцсетях видео встречи с Примадонной.
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ТАСС / Тараканов Вадим