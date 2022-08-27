Безопасность на саммите G7 в Хиросиме будут обеспечивать дроны

Япония применит беспилотники и технологии искусственного интеллекта, чтобы обеспечить безопасность на саммите G7 в Хиросиме в следующем году. Об этом сказал глава Комитета общественной безопасности страны Коити Тани.

"В будущем году во время проведения саммита G7 в Хиросиме мы хотели бы использовать новейшие технологии для обеспечения безопасности мероприятия, такие как искусственный интеллект и дроны", — цитирует его телеканал NHK.

По его словам, это поможет Токио показать высокий уровень безопасности внутри страны как местным жителям, так и зарубежным гостям, особенно после произошедшего убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Именно это резонансное преступление пошатнуло уверенность Запада в том, страна способна что-либо контролировать у себя и предотвращать подобные трагедии.