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27 августа, 13:19

Безопасность на саммите G7 в Хиросиме будут обеспечивать дроны

Япония применит беспилотники и технологии искусственного интеллекта, чтобы обеспечить безопасность на саммите G7 в Хиросиме в следующем году. Об этом сказал глава Комитета общественной безопасности страны Коити Тани.

"В будущем году во время проведения саммита G7 в Хиросиме мы хотели бы использовать новейшие технологии для обеспечения безопасности мероприятия, такие как искусственный интеллект и дроны", цитирует его телеканал NHK.

По его словам, это поможет Токио показать высокий уровень безопасности внутри страны как местным жителям, так и зарубежным гостям, особенно после произошедшего убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Именно это резонансное преступление пошатнуло уверенность Запада в том, страна способна что-либо контролировать у себя и предотвращать подобные трагедии.

Напомним, руководитель Главного управления полиции Японии Итару Накамура объявил об уходе с должности после убийства бывшего премьера страны Синдзо Абэ в результате покушения.

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Getty Images / YOSHIKAZU TSUNO / Gamma-Rapho

Татьяна Миссуми

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