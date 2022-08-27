Рабочий разбился насмерть при падении с башенного крана в котлован со штырями в Москве

В Москве на улице Руставели, где строится жилой дом, рабочий сорвался вниз при сборке башенного крана. В итоге строитель погиб, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

В Москве строитель сорвался с башенного крана в котлован со штырями, ещё двое висят в воздухе. Видео © LIFE

Мужчина упал в котлован со штырями с высоты 60 метров. При этом часть крана обрушилась и висит в воздухе с ещё двумя строителями. Эвакуировать подвешенных в воздухе пока нет возможности, уже вызван подъёмник. При этом ситуация осложняется из-за угрозы обрушения крана.