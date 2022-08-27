В Госдуме поддержали указ о выплатах для беженцев из Донбасса и с Украины

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась в пользу указа о соцвыплатах для беженцев из Донбасса и с Украины. Гражданам, которым пришлось покинуть свои дома, нужны помощь и поддержка, заявила она в интервью RT .

"Гражданам, которые переселились с освобождённых территорий, которые вынужденно покинули свои дома и сегодня нашли приют в России, просто жизненно необходимы поддержка и помощь. Именно поэтому президентом оказывается такое внимание и такая поддержка людям, которые в будущем, как мы надеемся, станут гражданами России. Сегодня вынужденные переселенцы вправе рассчитывать на поддержку России как государства, в котором они нашли свой новый дом", — отметила Бессараб.