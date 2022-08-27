В Мариуполе зарегистрировали первый после освобождения города брак

В Мариупольском загсе впервые зарегистрировали новую ячейку общества с момента освобождения города, рассказали в пресс-службе Министерства юстиции ДНР. Виновниками торжества стали Ольга Ерёменко и Александр Бузевский.

"Городским отделом ЗАГС Мариупольского городского управления юстиции Минюста ДНР зарегистрирован первый брак. Государственная регистрация брака состоялась в выездном формате", — указано в сообщении.

В пресс-службе отдела ЗАГС пообещали, что двери, ведущие в зал торжественных церемоний, которые пока закрыты, вскоре откроются.