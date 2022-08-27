В Мариуполе зарегистрировали первый после освобождения города брак
Ольга Ерёменко и Александр Бузевский сказали друг другу: "Да". Обложка © Telegram / Минюст ДНР
В Мариупольском загсе впервые зарегистрировали новую ячейку общества с момента освобождения города, рассказали в пресс-службе Министерства юстиции ДНР. Виновниками торжества стали Ольга Ерёменко и Александр Бузевский.
"Городским отделом ЗАГС Мариупольского городского управления юстиции Минюста ДНР зарегистрирован первый брак. Государственная регистрация брака состоялась в выездном формате", — указано в сообщении.
В пресс-службе отдела ЗАГС пообещали, что двери, ведущие в зал торжественных церемоний, которые пока закрыты, вскоре откроются.
Ранее спасённые от обстрелов в Волновахе молодые родители поженились в Мелитополе. Примечательно, что свадьба состоялась в День семьи, любви и верности.
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