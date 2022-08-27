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27 августа, 15:36

В Мариуполе зарегистрировали первый после освобождения города брак

<p>Ольга Ерёменко и Александр Бузевский сказали друг другу: "Да". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/minjust_dnr/3283" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минюст ДНР</a></p>

Ольга Ерёменко и Александр Бузевский сказали друг другу: "Да". Обложка © Telegram / Минюст ДНР

В Мариупольском загсе впервые зарегистрировали новую ячейку общества с момента освобождения города, рассказали в пресс-службе Министерства юстиции ДНР. Виновниками торжества стали Ольга Ерёменко и Александр Бузевский.

"Городским отделом ЗАГС Мариупольского городского управления юстиции Минюста ДНР зарегистрирован первый брак. Государственная регистрация брака состоялась в выездном формате", — указано в сообщении.

В пресс-службе отдела ЗАГС пообещали, что двери, ведущие в зал торжественных церемоний, которые пока закрыты, вскоре откроются.

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Анатолий Симоненко
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