Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и двумя легковушками в Омске

В Омске произошло серьёзное ДТП с участием двух легковушек и маршрутки, в результате которого пострадало девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Последствия ДТП. Фото © VK / Управление МВД России по Омской области

Последствия ДТП. Фото © VK / Управление МВД России по Омской области

Авария произошла в Центральном округе, где "семёрка" двигалась по улице Пушкина на улицу Лермонтова, но на пересечении с Думской проехала на красный. Нарушение водителя 1997 года рождения привело к столкновению с маршруткой, которая опрокинулась прямо на легковушку KIA. В итоге к врачам за помощью обратились девять человек.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП. Полиция проводит проверку, которая также взята на контроль прокуратурой.