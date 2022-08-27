НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 августа, 15:12

Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и двумя легковушками в Омске

<p>Последствия ДТП. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/55mvd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Управление МВД России по Омской области</a></p>

Последствия ДТП. Обложка © VK / Управление МВД России по Омской области

В Омске произошло серьёзное ДТП с участием двух легковушек и маршрутки, в результате которого пострадало девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Последствия ДТП. Фото © VK / Управление МВД России по Омской области

Последствия ДТП. Фото © VK / Управление МВД России по Омской области

Последствия ДТП. Фото © VK / Управление МВД России по Омской области

Последствия ДТП. Фото © VK / Управление МВД России по Омской области

Авария произошла в Центральном округе, где "семёрка" двигалась по улице Пушкина на улицу Лермонтова, но на пересечении с Думской проехала на красный. Нарушение водителя 1997 года рождения привело к столкновению с маршруткой, которая опрокинулась прямо на легковушку KIA. В итоге к врачам за помощью обратились девять человек.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП. Полиция проводит проверку, которая также взята на контроль прокуратурой.

Момент многомиллионного ДТП с участием Ferrari и Lexus в Москве попал на видео

Момент многомиллионного ДТП с участием Ferrari и Lexus в Москве попал на видео

Ранее два люксовых автомобиля — Ferrari Portofino и Lexus — столкнулись на Симферопольском бульваре в Москве. Красный спорткар явно получил больше повреждений, чем второй участник дорожного движения. Его переднее колёсо отлетело в сторону, а капот смят в гармошку. Также один человек пострадал, но от госпитализации отказался.

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров