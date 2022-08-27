Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и двумя легковушками в Омске
Последствия ДТП. Обложка © VK / Управление МВД России по Омской области
В Омске произошло серьёзное ДТП с участием двух легковушек и маршрутки, в результате которого пострадало девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Авария произошла в Центральном округе, где "семёрка" двигалась по улице Пушкина на улицу Лермонтова, но на пересечении с Думской проехала на красный. Нарушение водителя 1997 года рождения привело к столкновению с маршруткой, которая опрокинулась прямо на легковушку KIA. В итоге к врачам за помощью обратились девять человек.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП. Полиция проводит проверку, которая также взята на контроль прокуратурой.
Ранее два люксовых автомобиля — Ferrari Portofino и Lexus — столкнулись на Симферопольском бульваре в Москве. Красный спорткар явно получил больше повреждений, чем второй участник дорожного движения. Его переднее колёсо отлетело в сторону, а капот смят в гармошку. Также один человек пострадал, но от госпитализации отказался.