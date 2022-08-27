В Совфеде указали на "скрежет зубов" в Европе из-за "фантастических" цен на газ для Сербии

Цены, по которым Сербия сегодня платит за российских газ, по сравнению со стоимостью топлива на спотовом рынке действительно выглядят фантастическими, заявил Лайфу член Совета Федерации Анатолий Широков.

По его словам, причина такой привилегии проста. Россия всегда подчёркивала необходимость долговременных обязательств и договоров на поставки газа, потому что это выгодно как ей (она может планировать развитие своего газового хозяйства), так и потребителю, который имеет фиксированную стоимость топлива. Собеседник Лайфа отметил, что ЕС страдает от своего же бумеранга санкций, которые обернулись ростом стоимости голубого топлива до 3500 долларов.

"Конечно, думаю, что скрежет зубов у европейцев вызывают цены, по которым Сербия получает российский газ. Но надеяться на то, что в ближайшее время их позиция изменится, вряд ли можно. Ни старая Европа, ни молодая Европа (Польша и Прибалтика) не субъекты, потому что субъект их политики находится за океаном", — пояснил Широков.